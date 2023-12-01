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Times предостерегла ЕС от конфликта c Россией

The Times: Европа может быть смыта в случае начала конфликта с Россией

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Vadim Ghirda/AP

Европа не готова к войне с Россией, существует угроза, что она может быть смыта в ходе конфликта. Об этом говорится в статье The Times.

Немецкий историк Зёнке Найтцель сравнил вероятный результат для войны с Россией с падением Священной Римской Империи под ударами армии Наполеона, пишет издание.

В статье The Times также говорится, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов также предположили, что НАТО не сможет выиграть «первую битву» в оборонительной войне на своем восточном фланге, поскольку ей будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

До этого видные умы Германии выступили с новой мирной инициативой по Украине и заявили о возрастающем риске эскалации украинского конфликта до войны Европы с Россией.

Ранее в Совфеде заявили о попытках США создать новый конфликт в Европе.

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