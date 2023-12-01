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Российские военные уничтожили украинский катер, который следовал в направлении Крыма

МО РФ: морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер Украины

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, все случилось около 8:00 мск в западной части акватории Черного моря.

27 ноября в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины.

По информации оборонного ведомства, штурмовики-морпехи взяли одну из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами украинской армии «почти без единого выстрела — противник, не принимая бой», отступил.

Как отметили в Минобороны, по словам штурмовиков-морпехов, в последнее время ВСУ чаще себя ведут именно так.

До этого сообщалось, что бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии.

Ранее политолог резко высказался о плане захвата Крыма.

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