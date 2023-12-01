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МО РФ рассказало о работе мотострелков под Угледаром

МО: под Угледаром мотострелки уничтожили несколько иностранцев в составе ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Минобороны РФ сообщило, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром иностранцев, воевавших в составе подразделений ВСУ, передает РИА Новости.

«Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — сообщили в военном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на одном из участков шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным «Гавз» при поддержке огня артиллерии и минометов сутки отбивали атаки превосходящих сил противника.

В министерстве пояснили, что из данных радиоперехвата стало известно об участии нескольких иностранных наемников в составе атакующих подразделений ВСУ, которые в ходе боя были уничтожены мотострелками. Также были уничтожены три украинских автомобиля-пикапа.

27 ноября в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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