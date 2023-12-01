США откладывают поставки высокоточных ракет ВСУ

Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 километров. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью.

Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря.

В октябре Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили снаряды HIMARS И GLSDB.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.