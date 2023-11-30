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Литва пообещала сократить военную помощь Украине без оплаты со стороны ЕС

Глава МИД Литвы Ландсбергис: у нас будет меньше возможностей помогать Украине

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Global Look Press

Литва сократит военную помощь Украине, если ЕС перестанет оплачивать такие поставки из общего фонда. Об этом сообщает издание Politico.

«Проблема в том, что если Европейский фонд мира остановит свою работу (...) у таких малых стран, как моя, будет меньше возможностей помогать Украине теми ресурсами, которые у нас есть», — заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он также провел параллель между совместными закупками боеприпасов для Украины и вакцин во время пандемии, что обеспечило равный доступ к лекарствам.

Издание напоминает, что попытка выделить из Европейского фонда мира $20 млрд в течение четырех лет остается нерешенной из-за противодействия Венгрии. Это побуждает некоторые страны думать о том, как обойти Будапешт и продолжить оказание помощи Украине через двусторонние соглашения без участия структур ЕС.

29 ноября в Брюсселе завершился саммит министров иностранных дел стран НАТО. В итоговом заявлении отмечалось, что НАТО продолжит предоставлять Украине необходимую нелетальную помощь, но поставок летального оружия не будет.

В тот же день стало известно, что Украина получила лишь треть от обещанных Евросоюзом снарядов.

Ранее глава МИД Британии призвал оружейные компании НАТО еще два года снабжать Украину.

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