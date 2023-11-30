Литва пообещала сократить военную помощь Украине без оплаты со стороны ЕС

Литва сократит военную помощь Украине, если ЕС перестанет оплачивать такие поставки из общего фонда. Об этом сообщает издание Politico.

«Проблема в том, что если Европейский фонд мира остановит свою работу (...) у таких малых стран, как моя, будет меньше возможностей помогать Украине теми ресурсами, которые у нас есть», — заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он также провел параллель между совместными закупками боеприпасов для Украины и вакцин во время пандемии, что обеспечило равный доступ к лекарствам.

Издание напоминает, что попытка выделить из Европейского фонда мира $20 млрд в течение четырех лет остается нерешенной из-за противодействия Венгрии. Это побуждает некоторые страны думать о том, как обойти Будапешт и продолжить оказание помощи Украине через двусторонние соглашения без участия структур ЕС.

29 ноября в Брюсселе завершился саммит министров иностранных дел стран НАТО. В итоговом заявлении отмечалось, что НАТО продолжит предоставлять Украине необходимую нелетальную помощь, но поставок летального оружия не будет.

В тот же день стало известно, что Украина получила лишь треть от обещанных Евросоюзом снарядов.

Ранее глава МИД Британии призвал оружейные компании НАТО еще два года снабжать Украину.