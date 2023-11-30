Российская система ПВО сбила украинскую ракету в Херсонской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Скадовска Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС председатель совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

По его словам, система сработала около 9:30 мск.

Днем 9 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по городу Скадовску. По информации главы региона, в результате обстрела ранения получили 11 человек. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

До этого об обстрелах сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Украина в течение суток выпустила около 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.