Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач отбили атаку украинских войск и в результате маневренной обороны заняли опорный пункт.

По словам начальника штаба батальона, за последнее время было отражено около 10 атак ВСУ.

В Минобороны добавили, что российские военные выставили на занятых рубежах боевую охрану, подготовив оборону, а разведку с воздуха обеспечивают малогабаритные БПЛА.

27 ноября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих на Краснолиманском направлении за сутки. Кроме того, они потеряли две бронемашины и три армейских автомобиля.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.