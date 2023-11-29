Российская армия уничтожила сборочный цех ЗРК С-300 на Украине

За прошедшие сутки на Украине уничтожены сборочные цеха для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и станций РЛС, которые применяются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107-ми районах», — сообщили в Минобороны.

Российское военное ведомство уточняет, что удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетами и беспилотниками.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенный пункт Артемовское, который находится рядом с городом Артемовск.

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