США приостановили разведполеты над Газой на время гуманитарной паузы

США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа в период паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, С таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«В свете оперативной паузы <…> сейчас не проводим разведывательные полеты», — сказал американский военнослужащий.

Для разведполетов в поддержку израильской военной операции, армия США использовала беспилотники.

Пауза в боевых действиях в секторе Газа действует с 27 ноября. Накануне ее продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных, в предыдущий список подлежащих освобождению.

28 ноября стало известно, что Израиль собирается продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.