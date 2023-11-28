В Иордании прокомментировали лишение жителей Газы продуктов и медикаментов

Король Иордании Абдалла II по случаю Дня солидарности с палестинским народом заявил, что лишение жителей сектора Газа воды, продовольствия, медикаментов и электроэнергии является военным преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии короля подчеркнули, что такое военное преступление является инцидентом, о котором невозможно молчать.

Абдалла II добавил, что необходимо активизировать усилия гуманитарных и международных организаций по работе с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

До этого министр иностранных дел Иордании и вице-премьер страны Айман ас-Сафади заявлял, что планы Израиля по возможному выселению палестинцев с территории сектора Газа являются угрозой для национальной безопасности королевства.

По его словам, Иордания не согласится на переселение жителей анклава, даже если это будет необходимо для обеспечения их безопасности.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.