Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

Военные группировки войск «Юг» ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным министерства, боевые действия велись при поддержке артиллерии и авиации.

«Подразделения «Южной» группировки войск ... заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало об обстановке на Купянском направлении. По информации ведомства, столкновения происходили в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки украинских войск на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый.

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