Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

Минобороны: группировка «Юг» заняла более выгодные позиции и рубежи у Артемовска

Военные группировки войск «Юг» ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным министерства, боевые действия велись при поддержке артиллерии и авиации.

«Подразделения «Южной» группировки войск ... заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало об обстановке на Купянском направлении. По информации ведомства, столкновения происходили в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки украинских войск на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий