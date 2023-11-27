Украинский пленный сообщил о растущем числе «отказников» в ВСУ

Попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

По словам Куманского, в украинской армии не хватает личного состава. Поэтому командование для затыкания дыр на фронте бросает на передовую любых солдат, независимо от уровня их подготовки.

Куманский утверждает, что подобные действия украинского командования привели к существенному увеличению числа «отказников» и случаев самовольного оставления подразделений. В частности, много таких случаев отмечено в 118-й бригаде территориальной обороны.

Ранее украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению границ конфликта с Российской Федерацией.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.