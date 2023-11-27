Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению границ конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, передает телеканал ABC News.

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины», — сказал он.

По словам военного, это случится, если РФ продолжит наращивать производство вооружений и улучшать военные технологии.

«Мы к этому готовимся», — заявил он.

Наев также указал, что на Украине строят оборонительные сооружения и ставят мины. Также проводится обучение украинских войск, отметил он.

На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.