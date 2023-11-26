ВСУ беспокоятся, что конфликт перейдет за пределы востока и юга страны

Командование ВСУ опасается, что конфликт перейдет за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News, ссылаясь на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии, то конфликт расширится.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — приводит издание слова военного.

Источник также отметил, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за усовершенствованного вооружения, которое использовала российская сторона, а также из-за превосходства РФ в воздухе.

Опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет Bloomberg, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.