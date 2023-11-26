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Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО в рамках ОДКБ

Шойгу: страны ОДКБ фактически создали единую систему противовоздушной обороны

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создали объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, давший интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Москва уже заключила с каждым из государств соответствующие двусторонние соглашения. Речь идет о Белоруссии, Армении, Казахстане, Таджикистане и Киргизии.

«Фактически она (единая система ПВО. — «Газета.Ru») создана, создана на двустороннем уровне. <...> Она, естественно, оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии», — подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что совместная система защиты существует на территории Содружества независимых государств (СНГ). Однако, как указал министр, по факту она была сделана странами ОДКБ. В то же время он обратил внимание на готовность сторон документально оформить существование единой системы ПВО, если появится такая необходимость.

25 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Днепропетровской областью. По данным Министерства обороны РФ, истребители МиГ-29 были ликвидированы в районе населенных пунктов Брагиновка и Першотравенск.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил о работе киевских средств ПВО на пределе возможностей.

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