У ВСУ нет претензий к видео работы ПВО в Киеве The Sun и Reuters

У ВСУ нет претензий к видеороликам The Sun и Reuters с кадрами работы ПВО над Киевом в ночь на 25 ноября. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат подчеркнул, что ролики не содержат «чувствительную информацию», то есть не демонстрируют место пуска зенитной ракеты.

«Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск», — пояснил причины запрета на публикацию видео с кадрами работы ПВО и прилетами беспилотников для граждан страны чиновник.

О взрывах в Киеве около 7:09 мск 25 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее стало известно о возгорании на площади 100 кв. м в Киеве. По данным «Укрэнерго», были повреждены украинские магистральные ЛЭП.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.