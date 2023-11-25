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Украинских военных предупредили об угрозе из-за новых беспилотников РФ

Welt заявил, что новое поколение беспилотников «Ланцет» представляет угрозу ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже, вышедшем на немецком телеканале Welt.

Новые «Ланцеты» способны самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения о захвате, рассказал корреспондент. По его словам, эти дроны могут эффективно поражать артиллерийские позиции и скопления украинских сил.

Ваннер допустил, что обновленные «Ланцет» могли оснастить искусственным интеллектом.

До этого «Известия» сообщали, что в начале ноября в зону спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет». Источник издания в военном ведомстве отмечал, что на дроны установлена новая боевая часть, которая работает по принципу «ударное ядро». Благодаря ей дрон может поражать даже вражескую бронетехнику.

В середине ноября стало известно, что Россия оборудовала беспилотники «Орлан» нейросетью для распознавания техники ВСУ. Новинка позволяет дронам в автоматическом режиме идентифицировать украинскую боевую технику, в том числе натовского образа.

Ранее в России создали новый комплекс для подавления дронов.

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