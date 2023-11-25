Отряд «Викинг» уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском участке

Бойцы отряда специального назначения «Викинг» уничтожили дроном-камикадзе блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении агентства.

На опубликованных кадрах видно, как дрон-камикадзе попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что подразделения группировки при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Сообщалось также, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты Вооруженных ил Украины на Южно- донецком направлении.

24 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили 176 беспилотников ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.