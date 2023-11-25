Спецслужбы Израиля устроили допрос директору больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман заявил, что представители израильских спецслужб допрашивают директора больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа для получения информации об инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на территории медицинского центра. Его слова на брифинге передает ТАСС.

По словам Cпилмана, директор крупнейшего в секторе Газа медучреждения был задержан израильскими силами.

«В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Cпилман отметил, что этот процесс продолжится и будет двигаться по надлежащим каналам.

24 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что военные под разрушили ряд туннелей и подземных шахт под больницей «Аш-Шифа».

До этого израильские военные заявляли, что под госпиталем «Аш-Шифа» обнаружили 55-метровый тоннель. В него можно было попасть через лестницу, в конце которой находилась специальная дверь, защищающая от взрывов. ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.

Также сообщалось, что после приказа израильской армии о принудительном выдворении всего медицинского персонала и пациентов из больницы «Аш-Шифа» удалось вывезти 31 недоношенного новорожденного, которые находились там в инкубаторах.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.