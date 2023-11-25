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На Украине заявили, что РФ применила рекордное количество ударных дронов

ВС Украины заявили, что ночью РФ выпустила рекордное количество ударных дронов

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Shutterstock

Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ночью 25 ноября, утверждает командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Основное направление удара — Киев», — написал Олещук.

25 ноября в столице Украины произошла серия взрывов. Первые взрывы прозвучали около 7:00 мск. Позднее сообщалось о пожаре на площади 100 кв. м. Около 8:19 мск «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

После ударов в центральной части Киева без света остались 197 зданий, отмечали в Киевской городской администрации.

В начале октября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что ВС ожидают рекордного количества атак российских беспилотников этой зимой.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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Операция на Украине
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