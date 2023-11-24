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На Украине сообщили о демобилизации срочников с истекшим сроком службы

Данилов заявил, что на Украине демобилизуют срочников, чей срок службы истек

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Reuters

Военнослужащие срочной службы на Украине, чей срок службы истек, будут демобилизованы. Об этом сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио, передает издание «Страна.ua».

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы», — заявил он, отметив, что украинские власти понимают их количество.

Как отмечает издание, речь идет о военнослужащих, которые были призваны в 2020-2021 годах на срочную службу, но их демобилизацию приостановили из-за военных действий. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию.

Данилов добавил, что эти военные смогут остаться в ВС Украины при желании.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации в стране.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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