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Украина попросила у НАТО дальнобойные ракеты и боевые самолеты

Спикер Рады попросил у Парламентской ассамблеи НАТО помощи с поставками оружия

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Efrem Lukatsky/AP

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с руководителем Парламентской ассамблеи НАТО Михаилом Щербой, во время которой стороны обсудили поставки вооружений в зону конфликта. О ходе переговоров украинский законодатель сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что призвал представителя военного блока оказать Киеву политическую поддержку. В частности, речь шла о помощи Украине в вопросе евроатлантической интеграции.

По словам Стефанчука, украинские власти рассчитывают в скором времени получить от НАТО приглашение стать членом организации. Депутат подчеркнул, что Киев надеется получить хорошие новости по итогам вашингтонского саммита альянса в 2024 году.

«Важная встреча с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Михаилом Щербой. Наши неотложные потребности — системы ПВО, ракеты большой дальности, артиллерия и боевые самолеты», — добавил спикер Рады, говоря о поставках вооружений в зону боевых действий.

При этом он указал на важность своевременного и регулярного снабжения Киева техникой и боеприпасами.

23 ноября Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила процедуру ввоза западных вооружений на территорию страны. Изменения коснулись поставок техники из государств — членов НАТО и Европейского союза (ЕС).

Ранее в Министерстве обороны Украины назвали приоритетной задачей вступление страны в НАТО.

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