В ВОЗ не подтвердили наличие травм у пациентов из Газы, вызванных белым фосфором

В ВОЗ не увидели в Газе ни одного пациента с ожогами, которые были бы вызваны применением белого фосфора, даже после эвакуации раненых из больницы Аш-Шифа. Об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Палестины при Организации Объединенных Наций в Женеве Ибрагим Крайши заявлял средствам массовой информации, что израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов «достоверны».

«Мы не видели никаких свидетельств наличия у пациентов травм, вызванных белым фосфором», — сказал он.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон заявляла, что у администрации США отсутствуют независимые подтверждения сообщений о том, что Армия обороны Израиля применила белый фосфор в секторе Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.