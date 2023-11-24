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В ВОЗ не подтвердили наличие травм у пациентов из Газы, вызванных белым фосфором

В ВОЗ не увидели пациентов с ожогами от белого фосфора в Газе с начала конфликта

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

В ВОЗ не увидели в Газе ни одного пациента с ожогами, которые были бы вызваны применением белого фосфора, даже после эвакуации раненых из больницы Аш-Шифа. Об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Палестины при Организации Объединенных Наций в Женеве Ибрагим Крайши заявлял средствам массовой информации, что израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов «достоверны».

«Мы не видели никаких свидетельств наличия у пациентов травм, вызванных белым фосфором», — сказал он.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон заявляла, что у администрации США отсутствуют независимые подтверждения сообщений о том, что Армия обороны Израиля применила белый фосфор в секторе Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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