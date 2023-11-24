Эксперт объяснил появление новой символики на военной технике в зоне СВО

Вооруженные силы России усиливают давление на противника, поэтому не исключено, что сейчас в зоне СВО создаются новые группировки войск. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появление новой символики на российской боевой технике.

«Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», — отметил Онуфриенко.

Он не исключил, что новые группировки в ходе ротации заменяют тех, кто сейчас находится на фронте.

Новые символы на военной технике представляют собой перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Ранее бронемашины с подобными знаками в объективы не попадали.

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич раскрыл значение буквы V на израильских танках. По его словам, литеру давно наносят на бронетехнику армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за их понятности и различимости на больших дистанциях.

Ранее сообщалось, что российские силы начали применять новую тактику в зоне СВО.