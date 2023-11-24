Ереван заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обменять осужденных в Армении граждан Азербайджана на армянских пленных по принципу «всех на всех». Его слова приводит ТАСС.

«Мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанских лиц на наших пленных по принципу «всех на всех», — отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что данная проблема постоянно находится в центре внимания армянских властей и гуманитарная работа в этом направлении будет продолжаться.

По его информации, республика обращается по данному вопросу в международные правовые инстанции, так как процесс возвращения пленных не удовлетворен.

До этого помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев говорил, что власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора.

Ранее в Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией.