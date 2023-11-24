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Пашинян обвинил Россию в невыполнение сделки по оружию

Пашинян: Россия не отправила в Армению уже оплаченное оружие

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не отправила в республику уже оплаченное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы», — сказал политик.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной о механизмах решения этих проблем, вариантов много, например сокращение долга Армении перед Российской Федерацией в обмен на выплаченную сумму.

Премьер добавил, что Россия сейчас сама нуждается в вооружении, поэтому в Ереване надеются, что обсуждения принесут конкретные плоды.

Также Пашинян сообщил, что Армения реформирует армию с учетом международного опыта, в том числе следуя модели Швейцарии.

Армения отказалась присутствовать на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Тем не менее в МИД республики заверили, что Ереван не собирается выходить из организации. Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что между Москвой и Ереваном сохраняются рабочие отношения, несмотря на разногласия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией.

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