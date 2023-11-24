В Белгородской области 20 россиянок застряли в казарме со срочниками

Гражданки РФ, изъявившие желание отправиться в зону специальной военной операции (СВО) в качестве медиков, после подписания соответствующего контракта на пять месяцев застряли в казарме для солдат срочной службы. Об этом пишет портал 72.RU.

В материале указано, что в непростой ситуации оказались 20 женщин. Они заключили договор об участии в боевых действиях в качестве медиков, после чего их отправили в одну из воинских частей на территории Белгородской области.

Ожидалось, что в скором времени россиянки отправятся на линию соприкосновения. Однако командование военной части, куда попали женщины, отказалось отправлять их на поле боя.

«Эта часть находится в теробороне, и в зону СВО девочек-медиков не пускают. Не хотят нас видеть там. Так и объясняют: «Это не женская работа», — рассказала одна из россиянок, подписавшая контракт.

Она добавила, что из-за данной ситуации пожалела о принятом решении. Командование не позволяет ей выполнять задачи, которые прописаны в договоре.

Более того, заработная плата оказалась ниже по сравнению с гражданской службой. Тем не менее военнослужащая-медик подчеркнула, что намерена и дальше добиваться отправки в зону боевых действий.

Ранее в Совете безопасности РФ раскрыли, сколько контрактников поступили на военную службу с начала 2023 года.