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Названа особенность выброшенного на берег Крыма безэкипажного катера ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: катер ВСУ «Магура V5» сложно обнаружить в море

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Кадр из видео CNN

Безэкипажный катер-камикадзе «Магура V5», которым Украина периодически атакует корабли у западного побережья Крыма, неповрежденным попал в руки российских военных. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В статье отмечается, что дальность действия катера — более 800 км. Он может нести до 320 кг взрывчатки. Не исключается, что именно эти катера были задействованы для второй атаки на Крымский мост.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил «МК», что практически вся начинка у украинских катеров-камикадзе — западная, по некоторым данным немецкая. Самая большая сложность состоит в том, чтобы обнаружить такой катер в море, так как он полупогружного типа.

Эксперт предположил, что катер сбился с курса и был выброшен на берег в результате шторма. Российские военные изучат его и сделают выводы о том, как более эффективно бороться с таким оружием, заключил Дандыкин.

В сентябре Минобороны РФ сообщало, что ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост морскими беспилотниками.

Ранее стало известно, что Украина намерена поставить на вооружение ВМС сотни безэкипажных катеров.

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