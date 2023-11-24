Юноша приехал на заработки в Подмосковье и попал в армию без медкомиссии

Жителя Волгограда 20 лет от роду Ивана Сердюкова силой забрали в армию без медкомиссии после приезда на заработки в Подмосковье. Об этом пишет V1.RU.

О произошедшем он рассказал в видеосообщении своей жене.

«Забрали всех нелегально, документы забрали и удерживают. Водителю сказали, чтобы быстрее вез нас. Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху», — сообщил юноша.

По его словам, полицейские ворвались в общежитие и силой вывели оттуда всех приехавших на подработки. Через несколько дней после сообщения Ивана родные силой вывезенных людей получили их групповое фото в военной форме.

Девушка еще одного из похищенных, Владислава Кузнецова, сообщает, что общежитие принадлежало компании «Авто-Евро».

До этого Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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