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Юноша приехал на заработки в Подмосковье и попал в армию без медкомиссии

Волгоградца силой забрали в армию без медкомиссии после приезда в Подмосковье

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Алексей Куденко/РИА Новости

Жителя Волгограда 20 лет от роду Ивана Сердюкова силой забрали в армию без медкомиссии после приезда на заработки в Подмосковье. Об этом пишет V1.RU.

О произошедшем он рассказал в видеосообщении своей жене.

«Забрали всех нелегально, документы забрали и удерживают. Водителю сказали, чтобы быстрее вез нас. Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху», — сообщил юноша.

По его словам, полицейские ворвались в общежитие и силой вывели оттуда всех приехавших на подработки. Через несколько дней после сообщения Ивана родные силой вывезенных людей получили их групповое фото в военной форме.

Девушка еще одного из похищенных, Владислава Кузнецова, сообщает, что общежитие принадлежало компании «Авто-Евро».

До этого Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии МО предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

Ранее Екатерина Мизулина высказалась о внезапном отъезде блогера Дани Милохина в Дубай на фоне слухов о призыве в армию.

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