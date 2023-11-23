Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что у ВСУ не хватает ресурсов на продолжение борьбы против российской армии, несмотря на постоянную поддержку со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

«Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <…> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей», — заявил Берлетик.

Комментируя состояние российской армии, Берлетик отметил, что Россия, напротив, наращивает военную мощь и ВС РФ имеют все необходимое для ведения боевых действий.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут защитить Киев, если российские войска предпримут попытку наступления.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.