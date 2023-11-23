Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский морпех заявил о дефиците ресурсов у ВСУ

Экс-морпех США Берлетик считает, что у ВСУ нет ресурсов на продолжение борьбы

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что у ВСУ не хватает ресурсов на продолжение борьбы против российской армии, несмотря на постоянную поддержку со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

«Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <…> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей», — заявил Берлетик.

Комментируя состояние российской армии, Берлетик отметил, что Россия, напротив, наращивает военную мощь и ВС РФ имеют все необходимое для ведения боевых действий.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут защитить Киев, если российские войска предпримут попытку наступления.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий