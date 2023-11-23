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НАТО планирует создать «военный Шенген»

В НАТО заявили о желании создать аналог шенгенской зоны для перемещения военных

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

В НАТО сообщили о намерении создать «военный Шенген» для оперативного перемещения войск альянса. Об этих планах рассказал глава объединенного командования по логистике, генерал-лейтенант Александр Соллфранк в интервью Reuters.

«Сейчас у НАТО проблемы с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов», — пояснил он.

Соллфранк предупредил, что слишком большая бюрократическая волокита внутри военно-политического блока препятствует передвижению войск по Европе, что может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

«Задача быстрого развертывания сил, а также наличия боеприпасов, топлива, запчастей и продовольствия стала сложнее», — отметил генерал-лейтенант.

Соллфранк заявил, что хотел бы видеть зону свободного военного прохода, так называемый «военный Шенген», аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободнее передвигаться внутри большей части стран Евросоюза.

В июне бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес предположил, что необходимо создать «военный Шенген».

До этого «Газета.Ru» рассказала, как оружие из стран НАТО попадает на Украину.

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