Экономисты спрогнозировали расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

Израиль в ходе конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС потратит около $48 млрд в 2023-2024 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании Leader Capital Markets.

По данным агентства, Израиль, скорее всего, будет нести две трети общих расходов в конфликте, а остальную часть возьмут на себя США.

Как отметил главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг, ведомство способно финансировать страну «даже в более экстремальных сценариях, чем нынешние боевые действия».

До этого портал Ynet сообщал, что Израиль активно закупает за рубежом бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое вооружение, чтобы подготовиться к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Собственная оборонная промышленность страны работает усиленно, многие предприятия переведены на производство продукции военного назначения.

По данным портала, $1,5 млрд потрачено на закупки вооружений, производимых как оборонно-промышленным комплексом Израиля, так и иностранными государствами. Некоторые из поставленных образцов используются на поле боя и обеспечения обороны тыла.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.