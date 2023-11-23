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Экономисты спрогнозировали расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

Bloomberg: Израиль в ходе конфликта с ХАМАС потратит около $48 млрд

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Israeli Defense Forces/Reuters

Израиль в ходе конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС потратит около $48 млрд в 2023-2024 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании Leader Capital Markets.

По данным агентства, Израиль, скорее всего, будет нести две трети общих расходов в конфликте, а остальную часть возьмут на себя США.

Как отметил главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг, ведомство способно финансировать страну «даже в более экстремальных сценариях, чем нынешние боевые действия».

До этого портал Ynet сообщал, что Израиль активно закупает за рубежом бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое вооружение, чтобы подготовиться к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Собственная оборонная промышленность страны работает усиленно, многие предприятия переведены на производство продукции военного назначения.

По данным портала, $1,5 млрд потрачено на закупки вооружений, производимых как оборонно-промышленным комплексом Израиля, так и иностранными государствами. Некоторые из поставленных образцов используются на поле боя и обеспечения обороны тыла.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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