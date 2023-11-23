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В России создают «летающее крыло» для разведки

В России создадут летающее крыло для разведки и корректировки огня

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Российские эксперты в настоящее время работают над разработкой нового беспилотного летательного аппарата, который представляет собой типичное «летающее крыло». Он будет использоваться для проведения разведки, корректировки огня артиллерии и передачи сигналов связи, включая новую ударную платформу «Скальпель», информацию об этом предоставили в конструкторском бюро «Восток» ТАСС.

Планируется начать испытания этого беспилотного аппарата до конца февраля 2024 года. Его размах крыльев составит около 3 метров. Он будет выполнять задачи разведки, передачи сигналов связи, включая новую ударную платформу «Скальпель». Кроме того, он будет использоваться для объективного контроля — определения, была ли цель поражена, а также для корректировки огня артиллерии.

Продолжительность полета этого аппарата составит до 6 часов, а его дальность полета достигнет 100 километров. Максимальная полезная нагрузка составит 4 килограмма.

Ранее «Лаборатория Касперского» создала первую в России систему классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по типам опасности. Руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин объяснил, что инциденты с дронами «стали головной болью», например для объектов инфраструктуры, таких как аэропорты, промышленные предприятия. Он добавил, что основной причиной создания рейтинга послужило непонимание заказчиков, что именно поможет им эффективнее защититься от беспилотников.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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