Российские танкисты захватили бронетранспортер ВСУ

Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал РИА Новости, что российские бойцы захватили и «увели из-под носа» Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейный бронетранспортер YRP-765 на Запорожском направлении.

В Минобороны России указали, что танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинской армии в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Уточняется, что российские военные уничтожили большое количество личного состава ВСУ, а также украинских бронетехники и укреплений, обеспечивая огневое прикрытие мотострелкам.

«Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты, естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», – рассказал Волков.

18 ноября сообщалось, что летчик ВСУ смог сбежать в Россию, предположительно, на угнанном Су-27. Утром того же дня пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» сообщал, что действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в РФ.

В июле военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал, что российские военные якобы угнали заглохший танк Вооруженных сил Украины с поля боя под Донецком.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.