Военный ВСУ заподозрил сослуживцев в сливе информации

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин заявил в интервью YouTube-каналу «Бомбардир», что в рядах украинской армии есть люди, которые передают на сторону военную информацию.

По словам Жорина, его подразделение не раз сталкивалось с тем, что их «ждали» во время выполнения задач.

«Вытекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема», — сказал заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ.

Он отметил, что при этом речь идет не только о «сливах» секретных данных российским военным, но и о их передаче украинским спецслужбам.

13 ноября сообщалось, что экс-депутата Верховной рады Украины Илью Кива заочно приговорили к 14 годами лишения свободы по обвинению в госизмене.

До этого стало известно, что ФСБ арестовала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о месторасположении российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее двух жителей Украины задержали за разговоры по телефону.