В ОАК рассказали, каким будет российский истребитель 6-го поколения

Российский истребитель 6-го поколения будет отличаться малозаметностью, высокой маневренностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, но нужно искать компромисс со стоимостью. Об этом заявил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков на проходящей в Московском авиационном институте Aerospace Science Week, передает РИА Новости.

Как рассказал Коротков, основным критерием комплекса нового поколения является компромисс между оперативно-тактическими возможностями и стоимостью жизненного цикла.

«Даже если сделаем самый лучший самолет, но он будет стоить бесконечно дорого, то это окажется неэффективным принятием решений», — подчеркнул генконструктор.

Ведущие мировые державы ведут активную работу по созданию авиационных комплексов следующего поколения по примерно таким же требованиям, что и ставит перед собой авиаотрасль РФ, отметил Коротков и назвал приоритетной задачей создание отечественной авиационной системы нового поколения.

В сентябре сообщалось, что в США пропал новейший истребитель-невидимка.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.