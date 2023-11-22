В Газе сообщили, когда отпустят пленных израильских военных

В группировке «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявили, что отпустят из плена солдат ЦАХАЛ после освобождения всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщается в соцсетях группировки.

«Мы подтверждаем, что все заложники со стороны противника, не являющиеся представителями гражданского населения и находящиеся у нас, не получат свободы, пока не будут освобождены из израильских тюрем все наши заключенные», — заявили представители организации.

До этого Израиль назвал возможную дату освобождения палестинских заключенных.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.