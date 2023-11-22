Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Газе сообщили, когда отпустят пленных израильских военных

«Исламский джихад»* отпустит солдат АОИ после освобождения своих боевиков из тюрем

close
100%
Yousef Masoud/AP

В группировке «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявили, что отпустят из плена солдат ЦАХАЛ после освобождения всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщается в соцсетях группировки.

«Мы подтверждаем, что все заложники со стороны противника, не являющиеся представителями гражданского населения и находящиеся у нас, не получат свободы, пока не будут освобождены из израильских тюрем все наши заключенные», — заявили представители организации.

До этого Израиль назвал возможную дату освобождения палестинских заключенных.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

*   организация запрещена в России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий