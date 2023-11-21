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Шойгу сообщил о росте объема закупок и ремонта оружия в будущем

Министр обороны Шойгу: объемы закупок и ремонта оружия РФ в 2024 году возрастут

Объемы закупок и ремонта вооружений для Вооруженных сил России в 2024 году возрастут. Об этом глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил на коллегии Министерства обороны России, передает РИА Новости

«С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут», — отметил министр.

По словам Шойгу, с учетом сегодняшних реалий необходимо обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники.

Также глава ведомства уверен, что нужно нарастить производственные возможности предприятий ОПК по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов вооружения.

Министр обороны констатировал необходимость продолжить инициативные работы по модернизации уже существующих и созданию перспективных вооружений. Он заключил, что стоит проводить тестирование подобных образцов в ходе специальной военной операции на Украине.

На коллеги Минобороны Шойгу также сообщил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%, то есть ядерная триада страны полностью укомплектована.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».

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