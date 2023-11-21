Шойгу заявил об увеличении поставок беспилотников в войска РФ

Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом 2022 года увеличились в 16 раз. Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

По его словам, объемы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза.

Также объемы поставок средств поражения были увеличена в 12 раз во сравнению с прошлым годом, из них высокоточных ракет большой дальности — в 5 раз.

Накануне сообщалось, что в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их бою.

До этого стало известно, что Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.