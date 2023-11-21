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Названо основное оружие ВСУ в зоне проведения СВО

Эксперт Кнутов перечислил оружие ВСУ, используемое против войск РФ на поле боя

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал в интервью «Ленте.ру» основное оружие Вооруженных сил Украины, используемых на поле боя против российских войск.

По его словам, на сегодняшний день на Украине практически не осталось советского оружия, в основном украинские силы используют технику и оружие НАТО.

«Есть небольшое количество танков Т-72 (советский танк — прим. ред.) в польских, словацких модификациях, но в большинстве сейчас уже воюют Leopard (танк немецкого производства), причем в модификации Leopard 1, которые не имеют динамической защиты и экранов. Эффективность их достаточно низкая», — поделился специалист.

По его словам, боевые машины пехоты (БМП) Bradley также не смогли показать больших результатов на поле боя.

Эффективнее всего показали себя немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, гаубицы M777, французские гаубицы Caesar, шведские Archer, польские Krab и британские AS-90. С ними борются российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» и ракетные системы залпового огня «Торнадо-С».

ВСУ также делают большой упор на американские РСЗО HIMARS. Против них российские войска выдвигают системы радиоэлектронной борьбы комплексов «Тор» и «Панцирь»

Кнутов подчеркнул, что у российской авиации есть колоссальное преимущество. Кроме того, военные ВС РФ используют бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, которые дают сильное превосходство на поле боя, а также танк Т-90, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» в борьбе с немецкими Leopard.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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