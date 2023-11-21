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В ХАМАС рассказали подробности о сделке по израильским заложникам

В ХАМАС ожидают, что Катар объявит детали сделки по заложникам в ближайшие часы

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Yousef Masoud/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с Израилем Катар в ближайшие часы объявит о деталях сделки по освобождению заложников, захваченных боевиками группировки 7 октября. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.

Отмечается, что в соглашении будет оговорен гуманитарный аспект, а также обмен заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных.

В этот же день лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. По его словам, движение передало свой ответ Катару и посредникам.

В свою очередь израильское издание Yedioth Ahronoth писало, что ХАМАС возобновил контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников.

Газета The Wall Street Journal также передавала, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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