Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил РИА Новости, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

«Пехота ВСУ уничтожена», — сказал Чехов.

Он также сообщил о пресечении попытки ротации подразделений войск Украины в районе Урожайного. По словам офицера, там ВСУ потеряли два минометных расчета и автомобильную технику.

17 ноября Чехов сообщал, что группировка «Восток» уничтожила пять украинских минометных расчетов на Южно-Донецком направлении, включая кочующий миномет на базе американского автомобиля HUMVEE.

19 ноября Telegram-канал «Воин DV» сообщал, что Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте.

До этого Минобороны РФ сообщало, что на Южно-Донецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины, потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.