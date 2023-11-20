Минобороны Украины раскрыло число женщин в ВСУ

В настоящее время женщины составляют 7,3% от общей численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале медийной площадки минобороны страны Military Media Center.

В сообщении Military Media Center говорится, что в 2014 году общая численность женщин в украинской армии составила 49 926 человек, из них военнослужащих — 16 557 человек. По состоянию на октябрь текущего года (по данным кадрового центра Вооруженных сил Украины) число женщин в ВСУ увеличилось до 62 062 человек, из них военнослужащих — 43 479 человек.

Как отмечается, женщины занимают почти половину гражданских должностей в украинской армии (48,2%), а около 5 тысяч лиц женского пола находятся непосредственно в зоне боевых действий.

20 ноября в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что нехватка людей вынуждает Вооруженные силы Украины увеличивать количество женщин в своих рядах.

В ведомстве указали, что количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тысяч человек. Киев уже повысил планку для набора женщин в ВСУ до 60 лет. Кроме того, командование ВСУ попросило расширить перечень женских профессий для мобилизации. В частности, с октября мобилизации подлежат женщины-медики, из-за чего в украинских больницах, аптеках и поликлиниках обострилась проблема дефицита кадров.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.