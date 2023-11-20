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Разведка РФ заявила об увеличении количества женщин в рядах ВСУ

СВР: из-за нехватки людей в рядах ВСУ служит более 40 тысяч женщин

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Reuters

Нехватка людей вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивать количество женщин в своих рядах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В пресс-бюро уточнили, что количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тысяч человек. Киев уже повысил планку для набора женщин в ВСУ до 60 лет. Кроме того, командование ВСУ попросило расширить перечень женских профессий для мобилизации. В частности, с октября мобилизации подлежат женщины-медики, из-за чего в украинских больницах, аптеках и поликлиниках обострилась проблема дефицита кадров.

Согласно данным разведки, западные кураторы Киева также рекомендовали снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст в ряды ВСУ.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — отметили в СВР.

До этого в Верховной раде собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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