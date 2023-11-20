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СМИ сообщили, что ВСУ перебросили на фронт танки Leopard без дополнительной защиты

Forbes: ВСУ перебросили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили на передовую линию танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes, указывая на уязвимость этой военной техники.

Журналист прокомментировал видео, на котором запечатлен один из таких танков, предположительно находящийся недалеко от зоны боевых действий на Украине. Он отметил: «В этом видео с Leopard 1A5 есть нечто тревожное. Кажется, что танк не имеет дополнительной брони. Он не защищен от дронов и не имеет кирпичной динамической защиты от ракет и снарядов, приближающихся к нему».

Экс отметил, что танк Leopard 1A5 является самым уязвимым типом военной техники в украинском конфликте из-за своей 70-миллиметровой брони.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Даже российские Т-55, выпущенные в 1950-х годах, в некоторых аспектах обладают лучшей защитой, чем Leopard 1A5», — говорится в статье.

Ранее в Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ. Немецкие танки Leopard, переданные Вооруженным силам Украины, не показали эффективности в условиях полноценного конфликта. Такую точку зрения высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер во время своего выступления на европейском форуме AIES в Вене.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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