СМИ сообщили, что ВСУ перебросили на фронт танки Leopard без дополнительной защиты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили на передовую линию танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes, указывая на уязвимость этой военной техники.

Журналист прокомментировал видео, на котором запечатлен один из таких танков, предположительно находящийся недалеко от зоны боевых действий на Украине. Он отметил: «В этом видео с Leopard 1A5 есть нечто тревожное. Кажется, что танк не имеет дополнительной брони. Он не защищен от дронов и не имеет кирпичной динамической защиты от ракет и снарядов, приближающихся к нему».

Экс отметил, что танк Leopard 1A5 является самым уязвимым типом военной техники в украинском конфликте из-за своей 70-миллиметровой брони.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Даже российские Т-55, выпущенные в 1950-х годах, в некоторых аспектах обладают лучшей защитой, чем Leopard 1A5», — говорится в статье.

Ранее в Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ. Немецкие танки Leopard, переданные Вооруженным силам Украины, не показали эффективности в условиях полноценного конфликта. Такую точку зрения высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер во время своего выступления на европейском форуме AIES в Вене.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.