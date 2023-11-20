В статье для журнала Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» успешно подавляют GPS-сигналы, необходимые для запуска американских высокоточных снарядов M982 Excalibur. Это препятствует достижению целей снарядами, так как они отклоняются от заданного курса.

Миттал также указал, что российская армия технологически опережает Вооруженные силы Украины, что приводит к уничтожению большого количества украинских беспилотников и эффективному использованию российских дронов. Он отмечает успех российских беспилотников «Ланцет», которые характеризуются высокой точностью и компактностью, а также используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие со стороны Украины.

Ранее британское издание Daily Express также сообщало, что российские комплексы «Поле-21» и «Житель» успешно подавляют сигналы GPS и других спутниковых каналов в зоне спецопераций, а также препятствуют действию дронов-камикадзе.

Это подтверждает обеспокоенность в США относительно ситуации на Украине, где российские технологии оказываются эффективными и мешают достижению украинским силам успеха, написали в Forbes.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.