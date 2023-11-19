В Минобороны рассказали о ходе СВО на Запорожском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 100 бойцов на Запорожском направлении. Такие цифры указаны в сводке российского министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины», — говорится в отчете.

Помимо того, украинская армия лишилась одной гаубицы Д-20 на данном направлении.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы России нанесли огневые поражения живой силе механизированных бригад ВСУ близ населенных пунктов Работино, Копань и Кирово Запорожской области.

До этого в Минобороны Российской Федерации сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО. По данным ведомства, Российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов, 13 000 танков и 9 000 беспилотников оппонента с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее Российская армия впервые ударила кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ.