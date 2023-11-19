Российская армия впервые ударила кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале «Воин DV».

На кадрах показано, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. На следующем моменте видео, уже с другого ракурса демонстрируется, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

Согласно информации канала, кассетные бомбы массой 500 кг были использованы российской армией на Южнодонецком направлении в районе украинского села Старомайорское.

Незадолго до этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, сколько самолетов и танков потеряли Вооруженные силы Украины за время специальной военной операции. По данным ведомства, Вооруженные силы РФ ликвидировали 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15407 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее на Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ.