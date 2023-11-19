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В США считают, что украинцы не хотят сражаться за свою страну

AT: украинцы не хотят воевать за свою страну, а только мечтают ее покинуть

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Reuters

Украинцы не хотят сражаться за свою страну, но лишь мечтают ее покинуть. Об этом пишет корреспондент Моника Шоуолтер для журнала American Thinker (AT).

По ее мнению, Киеву следует начать с Москвой мирные переговоры. При этом Украине нужно стать той страной, за которую у украинцев будет желание бороться.

«Около 40 000 украинцев заявили, что вообще не будут защищать это место (Украину. — «Газета.Ru»). Похоже, что большое количество украинцев не считают, что за Украину стоит бороться», — пишет Шоуолтер.

До этого бывший агент MI6 Аластер Крук заявлял в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что в рядах Вооруженных сил Украины в дальнейшем будет еще больше дезертирства. По его мнению, ситуация на фронте может вынудить украинских генералов отправить президента Украины Владимира Зеленского за рубеж.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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