ЦАХАЛ приступил к штурму городов на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал приводит данные, что подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Город Дженин, в котором находится крупный лагерь беженцев, ЦАХАЛ атакует с нескольких направлений, при этом, по сообщениям местных жителей, одной из главных целей является лагерь беженцев. Подразделения армии обороны Израиля атакуют город с применением тяжелой военной техники, а также бульдозеров, которые сносят «целые улицы».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над сектором Газа администрации президента Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса.

При этом Нетаньяху отметил, что руководство Палестинской национальной автономии не осудило нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.